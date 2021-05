Fahrradfahrer entfernt sich von Unfallstelle - Zeugen gesucht

Mannheim. Ein Radfahrer ist am Freitagmittag in Mannheim mit einem Auto kollidiert und hat sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle entfernt. Wie die Polizei mitteilte, missachtete der Radfahrer gegen 11.10 Uhr an der Kreuzung Wacholderstraße und Schulstraße die Vorfahrt des Autofahrers. Bei dem Zusammenstoß stürzte der Zweiradfahrer, stand aber ohne fremde Hilfe und scheinbar unverletzt wieder auf. Mit seinem Gefährt, welches nicht mehr fahrbereit war, entfernte sich der Unbekannte vom Unfallort.

AdUnit urban-intext1

Der Fahrradfahrer wird wie folgt beschrieben: Zwischen 50 und 55 Jahren alt, etwa 1,70 Meter groß. Er trug eine Langarmjacke und eine lange Hose. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0621/1744111 bei der Polizei zu melden.