Mannheim. Bei einem Verkehrsunfall am frühen Freitagmorgen ist ein 30-jähriger Fahrradfahrer nach Auskunft der Polizei leicht verletzt worden. Der Mann war gegen 1.30 Uhr mit seinem Fahrrad auf der Weinheimer Straße in Käfertal unterwegs. An der Einmündung zur Merziger Straße bog ein unbekanntes Fahrzeug aus der Merziger Straße nach links ab. Dabei erfasste es den 30-Jährigen, der zu stürzte. Der Unbekannte fuhr weiter.

Durch den Sturz erlitt der Fahrradfahrer Blessuren an Arm, Bein und Schulter. Er begab sich selbständig in ärztliche Behandlung. Beim Fahrzeug soll es sich um einen schwarzen Kombi gehandelt haben.