Fahrraddiebe schlagen in Mannheim-Vogelstang zu – Polizei sucht nach Zeugen

Mannheim. Bislang unbekannte Täter sind in der Nacht von Montag auf Dienstag in mehrere Kellerabteile eines Wohnkomplexes eingebrochen, um E-Bikes sowie Werkzeug entwenden zu können. Wie die Polizei mitteilte, hebelten die Täter zunächst einen Fahrradkeller und anschließend mehrere verschlossene Kellerabteile in der Sachsenstraße im Mannheimer Stadtteil Vogelstang auf. Die Täter nahmen zahlreiche E-Bikes im Gesamtwert von über 8 000 Euro sowie Werkzeug im Wert von rund 200 Euro mit. Die Höhe des Sachschadens ist derzeit noch nicht bekannt.

Polizei findet Teil des Diebesgutes

Während einer Streifenfahrt stellten Polizeibeamte in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch im Mannheimer Stadtteil Wohlgelegen mehrere hochwertige Fahrräder sicher. Diese befanden sich an der Ecke Eisenlohrstraße / Zellerstraße und sollen zum Teil aus dem Einbruch in der Sachsenstraße stammen. Die übrigen Räder sollen offenbar wenige Tage zuvor in Mannheim-Neckarau gestohlen worden sein. Bei zwei hochwertigen E-Bikes im Wert von mehreren Tausend Euro sind die Eigentümer noch unbekannt:

1. Pedelec-Haibike "5.0 Cross" dunkelblau mit orangenen Details

2. Pedelec Mountainbike "Conway 827" dunkelgrau

Zeugenhinweise sowie Hinweise zu den Eigentümern der beiden sichergestellten E-Bikes werden unter der Rufnummer 0621/79984 400 entgegengenommen.