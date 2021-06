Fahrraddemo am Freitag

Am Freitag, 2. Juli, findet eine Fahrrad-Demonstration von Fridays for Future Mannheim „gegen Erdgas als Brückentechnologie“ und für die Unterstützung einer „konsequenten Energiewende“ statt. Wie die Veranstalter mitteilten, beginnt die Fahrraddemo um 17 Uhr am Ehrenhof. Es gelten die üblichen Coronaauflagen (Maske und Abstand). Die Endkundgebung findet um 18.15 Uhr ebenfalls am Ehrenhof statt.

Zudem wird am 2. Juli das Datum für den nächsten Globalen Klimastreik bekannt gegeben. „Denn gerade jetzt vor der Bundestagswahl ist es umso wichtiger, allen Parteien zu zeigen, dass Klimaschutz kein Randthema, sondern die zentrale Aufgabe unserer Zeit ist“, heißt es in der Presseinformation. In dieser wird auch Scientists for Future-Mitglied Professorin Claudia Kemfert zitiert: „Der vergleichsweise positiv erscheinende Wert für die spezifischen CO2-Emissionen von Erdgas relativiert sich stark, wenn nicht nur die direkten Emissionen, sondern die Treibhausgasemissionen über den gesamten Lebenszyklus berücksichtigt werden.“ Daher gelte: Ein Ausbau der Gasinfrastruktur in Deutschland hilft nicht, sondern verzögert die Energiewende. red