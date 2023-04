Fahrgast verletzt

Ein 25 Jahre alter Fahrgast hat sich am Donnerstagnachmittag bei einem Sturz in einem Linienbus schwer verletzt. Wie die Polizei mitteilte, musste der Fahrer des Busses gegen 13.45 Uhr eine Vollbremsung machen, nachdem ein Auto auf die Busspur in Höhe der Quadrate L 1/L 2 gefahren war. Der Fahrgast musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Fahrer oder die Fahrerin des grauen Fords hingegen entfernte sich vom Unfallort in Richtung Ludwigshafen. Der Verkehrsdienst hat die Ermittlungen wegen fahrlässiger Körperverletzung aufgenommen und nimmt Hinweise unter 0621/174 42 22 entgegen. red

