Fahrgast bei Notbremsung einer Straßenbahn verletzt

Mannheim. Weil Fußgänger unachtsam über die Gleise liefen, hat eine Straßenbahn am Montagabend in der Mannheimer Neckarstadt-Ost so stark abbremsen müssen, dass sich in der Bahn eine Frau verletzte. Kurz nach 20 Uhr überquerte demnach laut Polizei eine Personengruppe von sechs Erwachsenen mit zwei Kinderwagen in Höhe der Paul-Gerhardt-Straße Fahrbahn und rnv-Gleise, ohne auf den Verkehr zu achten. Der Fahrer einer stadtauswärts fahrenden Straßenbahn leitete eine Notbremsung ein, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Dadurch stürzte eine 79-jährige Mitfahrerin in der Bahn und zog sich eine blutende Verletzung am Kopf zu. Die Frau wurde im Krankenhaus ambulant versorgt. Die Personengruppe mit den Kinderwagen entfernte sich allerdings von der Unfallstelle. Eine Fahndung verlief nach Polizeiangaben ergebnislos. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und sachdienliche Hinweise zu der Personengruppe geben können, werden gebeten, sich bei der Verkehrspolizei Mannheim, Tel.: 0621/174-4222 zu melden.

