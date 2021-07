Fahrgäste sexuell belästigt

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft wurde durch das Amtsgericht Mannheim am Donnerstag Haftbefehl gegen einen 17-jährigen Mann erlassen. Er steht in dringendem Verdacht, am Mittwochnachmittag zunächst vor einer jungen Frau an der Straßenbahnhaltestelle Lange-Rötter-Straße, anschließend vor mehreren Fahrgästen in der Straßenbahn der Linie 5 in Fahrtrichtung Weinheim sein Geschlechtsteil entblößt und an diesem manipuliert zu haben. Zudem soll er zwei weiblichen Fahrgästen ans Gesäß gefasst und sie zu sexuellen Handlungen aufgefordert haben.

Der Jugendliche wird überdies dringend verdächtigt, einen männlichen Fahrgast unerwartet körperlich angegangen zu sein. Der Mann hatte das Geschehen beobachtet und wollte den beiden Frauen zur Hilfe kommen. In einem zwischen beiden Personen entstandenen Gerangel soll der Tatverdächtige dem Mann in den Genitalbereich getreten haben, so dass dieser zu Boden stürzte. Ihn und weitere Fahrgäste soll der 17-Jährige dann in missachtender Weise verbal beleidigt haben. Bevor er die Straßenbahn verlassen habe, habe er den Mann mit der Faust ins Gesicht geschlagen und ihn mit einem schwarzen Klappmesser bedroht. Der angegriffene Mann wurde an Knie und Oberkörper verletzt.

Im Rahmen der polizeilichen Fahndung konnte der jugendliche Tatverdächtige festgenommen werden. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Mannheim wurde durch das Amtsgericht Mannheim Haftbefehl gegen den Beschuldigten erlassen. Er wurde nach der Vorführung beidem Ermittlungsrichter und der Eröffnung des Haftbefehls wegen Fluchtgefahr in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Zeuginnen und Zeugen, insbesondere die bislang unbekannten jungen Frauen im Alter zwischen 17 und 19 Jahren, denen der Tatverdächtige in der Straßenbahn auf das Gesäß geschlagen hat, werden gebeten, sich mit der Polizei unter Tel. 0621/174-4444 in Verbindung zu setzen. pol/abo

