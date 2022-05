Fahrgäste schreiten ein

Ein 25-jähriger Mann ist am Mittwochabend in einer Straßenbahn in der Schwetzingerstadt von einem unbekannten Mann bedroht worden. Wie die Polizei mitteilt, gerieten der 25-Jährige und der Unbekannte kurz vor 22 Uhr in einer Straßenbahn der Linie in Höhe der Haltestelle „Krappmühlstraße“ in Streit. In dessen Verlauf drohte der Unbekannte, den 25-Jährigen abzustechen und führte dabei eine Stichbewegung in Richtung dessen Halses aus. Dabei hielt er zunächst kein Messer in der Hand. Erst danach zückte er ein Klappmesser, das er jedoch nicht mehr einsetzen konnte. Denn mehrere Fahrgäste eilten dem 25-Jährigen zu Hilfe.

Der Täter flüchtete durch die Krappmühlstraße in Richtung Seckenheimer Straße. Ein Mitarbeiter der rnv verständigte über Notruf die Polizei und veranlasste die Sicherung der Videoüberwachungsaufnahmen der Straßenbahn. Der Täter wird wie folgt beschrieben: ca. 17 bis 18 Jahre alt, ca. 185 cm groß, schlank, südosteuropäisches Erscheinungsbild, bekleidet mit heller, kurzer Hosen und dunklem T-Shirt, dunkle Basecap. Zeugen werden gebeten, sich unter 0621/174 33 10 zu melden. dir/pol

