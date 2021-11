Fahrgäste bei Straßenbahn-Notbremsung in der Innenstadt verletzt - Unfallverursacher flüchtig

Mannheim. Zwei Fahrgäste einer Straßenbahn haben sich in Mannheim bei einer Gefahrenbremsung verletzt. Der unfallverursachende Autofahrer ist nach Polizeiangaben vom Mittwoch flüchtig. Er hatte am Dienstag gegen 13 Uhr am Kurpfalzkreisel den Luisenring in Richtung Friedrichsring befahren, als er in Höhe der Einfahrt zur Fußgängerzone "Breite Straße" das Rotlicht einer Ampel missachtete.

Nachdem er in die Kreuzung hineinfuhr, war die Fahrerin der Linie 3, die von der Kurpfalzbrücke in Richtung Paradeplatz unterwegs war, zu der Notbremsung gezwungen. Die beiden Fahrgäste im Alter von 53 und 77 Jahren stürzten. Mit ihren Verletzungen wurden sie nach notärztlicher Erstversorgung in Krankenhäuser eingeliefert.

Der Straßenbahnfahrerin gelang es, ein Bild von dem Auto aufzunehmen, als dieses an der folgenden Ampel anhielt, berichtete die Polizei weiter. Eine Fahndung nach dem silberfarbenen Mercedes CLA mit Speyerer Kennzeichen (SP) verlief ohne Erfolg. Die weiteren Ermittlungen hinsichtlich des Mercedes-Fahrers dauern an.

Zeugen melden sich unter der Telefonnummer 0621/174-4222 bei der Polizei.

