Mannheim. Bei einem Unfall in der Oberen Clignetstraße ist am Dienstagnachmittag eine Radfahrerin leicht verletzt worden. Nach Angaben der Polizei soll ein 61-jähriger Autofahrer die Fahrertür nach dem Parken unachtsam geöffnet haben, wodurch es zum Zusammenstoß kam. Neben geringem Sachschaden wurde die 30-Jährige leicht am Arm und Bein verletzt, wurde vor Ort aber vom 61-Jährigen versorgt.

