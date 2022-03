Fahrertausch fliegt auf

Ein 17-Jähriger ist am Mittwochabend auf einem Motorroller vor einer Polizeikontrolle geflüchtet. Aufgefallen war er den Beamten kurz nach 21 Uhr in der Tattersallstraße, weil er trotz Dunkelheit ohne Licht unterwegs war. Später versuchte er, die Polizei mithilfe eines befreundeten Brüder-Paars zu täuschen.

An der Einmündung zur Seckenheimer Straße sollte er kontrolliert werden – doch anstatt anzuhalten, brauste der 17-Jährige in die Seckenheimer Straße davon. Nachdem er eine Straßenbahn überholt hatte, bog er in die Keplerstraße ab. Seine Flucht führte anschließend durch die Rheinhäuser Straße, Gabelsbergerstraße und Stolzestraße bis zum Spielplatz in der Kopernikusstraße. Dort verloren die Polizisten den Roller kurzzeitig aus den Augen, konnten ihn kurz darauf in der Schwetzingerstraße in Höhe des Georg-Lechleiter-Platzes wieder ausmachen.

Dort wurde der Jugendliche gestoppt und kontrolliert. Allerdings bemerkten die Polizisten, dass den Roller zwischenzeitlich jemand anderes gefahren war. Die Polizei vermutet, dass der auf dem Spielplatz unbemerkt ein Fahrerwechsel stattgefunden hatte. Bei der Kontrolle saß der ebenfalls 17-jährige Bruder des Besitzers auf dem Roller.

Noch am selben Abend erschienen die Brüder und – wie sich herausstellen sollte – der tatsächliche Fahrer des Motorrollers auf dem Revier, um alles aufzuklären. Gegen den 17-Jährigen, der den Roller gefahren hatte, wird nun wegen Teilnahme an einem verbotenen Kraftfahrzeugrennen ermittelt und die Führerscheinstelle über den Vorfall in Kenntnis gesetzt. pol/lok