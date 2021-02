  Fahrerin flüchtete nach schwerem Unfall auf B 36 – Verursacherin nun ermittelt

Mannheim. Aufgrund eines Zeugenaufrufs in den sozialen Medien ist es der Polizei gelungen, die Fahrerin zu ermitteln, die am Donnerstag, 21. Januar, auf der B 36 zwischen den Abfahrten Mannheim-Rheinau und Mannheim-Rheinau-Pfingstberg einen schweren Verkehrsunfall verursacht hatte. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, wird gegen sie nun eine Anzeige wegen Verkehrsunfallflucht vorgelegt. Nach dem Unfall gegen 8.30 Uhr waren zwei Autos ausgebrannt. Die Insassen hatten sich alle aus den Fahrzeugen befreien können.

Nach Angaben der Polizei vom 21. Januar soll die Fahrerin eines silbernen Mercedes-Benz den Unfall verursacht haben. Infolge waren drei hinterherfahrende Autos miteinander kollidiert. Zwei der Fahrzeuge waren in Brand geraten und mussten durch die Feuerwehr Mannheim gelöscht werden. Ein drittes Fahrzeug hatte einen Totalschaden erlitten. Drei Personen waren bei dem Unfall leicht verletzt und durch den Rettungsdienst in nahegelegene Krankenhäuser gebracht worden. Der entstandene Schaden beläuft sich auf etwa 60.000 Euro. Die Unfallverursacherin hatte nach der Kollision auf dem Standstreifen angehalten, den Schaden an ihrem Fahrzeug begutachtet und war anschließend geflohen, so die Polizei.