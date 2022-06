Fahrerflucht nach Unfall

Weil er unter Alkoholeinfluss wohl zu schnell gefahren ist, hat sich ein 19-Jähriger in der Oststadt mehrfach mit seinem Auto überschlagen und anschließend unerlaubt vom Unfallort entfernt. Nach Angaben der Polizei ereignete sich der Unfall am frühen Sonntagmorgen gegen 5.30 Uhr. Der 19-Jährige fuhr mit seinem BMW auf der Wilhelm-Varnholt-Allee in Richtung Heidelberg, kam im Kurvenbereich zur Gottlieb-Daimler-Straße von der Fahrbahn ab und überschlug sich mehrfach.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Der Wagen kollidierte mit einem im Grünstreifen aufgestellten Findling, zudem wurde ein in der Nähe aufgestelltes Kunstobjekt durch umherfliegende Fahrzeugteile beschädigt. Der Unfallfahrer versuchte anschließend, seine Kennzeichen abzuschrauben und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle, indem er in ein anderes Auto einstieg. Der Verursacher konnte allerdings im Rahmen der Unfallaufnahme ermittelt und festgenommen werden. Hierbei wurde festgestellt, dass er beim Unfallgeschehen unter Alkoholeinfluss stand. Die Polizei schätzt den Gesamtunfallschaden auf rund 22 000 Euro. dir/pol