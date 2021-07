Fahrerflucht nach Schaden an weißem BMW - Unfallverursacher hinterlässt falsche Daten

Mannheim. Ein bislang unbekannter Unfallverursacher hat einen Sachschaden an einem weißen BMW in Mannheim-Wallstadt verursacht. Laut Polizeiangaben wurde der geparkte BWM in der Wertheimer Straße nahe des Wendehammers am Donnerstag im Zeitraum von 6 bis 16.30 Uhr von einem Unbekannten gestreift. Dabei entstand ein Sachschaden von mehr als 1000 Euro. Der Verursacher hielt sich offenbar noch kurzzeitig am Unfallort auf und hinterließ eine Notiz, allerdings mit falschen Daten. Zeugen des Vorfalls werden gebeten sich unter der Rufnummer 0621/718 490 bei der Polizei zu melden.

