Die Polizei sucht nach einem Unbekannten, der mit einem Renault Safrane einen Unfall auf der Hochstätt verursacht hat und danach geflohen ist. Der Unbekannte war am Samstagmittag im Kieselgrund in Richtung Bösfeldweg I unterwegs. Ein entgegenkommender 30-jähriger Audi-Fahrer fuhr zur Seite, um den Unbekannten passieren zu lassen. Hierbei stieß der Renault-Fahrer sowohl gegen den Audi, als auch gegen einen am rechten Fahrbahnrand abgestellten BMW. Dabei entstand ein Sachschaden von rund 3000 Euro. Anschließend gab der Unbekannte Gas und fuhr davon.

AdUnit urban-intext1

Der Fahrer des Audi sowie ein Zeuge verfolgten den Wagen zu Fuß, sie fanden ihn schließlich in einer Feuerwehreinfahrt im Kieselgrund, wo er abgestellt war, und riefen die Polizei. Der Renault, an dem die Heckscheibe eingeschlagen war, trug französische Kennzeichen, er wurde zur Spurensicherung sichergestellt. Im Zuge der Ermittlungen stellte sich heraus, dass das Fahrzeug zwischenzeitlich verkauft worden war. Der unbekannte Renault-Fahrer ist etwa 25 Jahre alt, 1,70 bis 1,80 Meter groß, er hat dunkle, kurze Haare und zwei auffällige Cuts in die linke Augenbraue rasiert. Hinweise an Tel. 06203/9 30 50. scho/pol