Fahrer gerät in Gegenverkehr

Einen Unfall hat ein betrunkener Rollerfahrer am Donnerstagnachmittag im Stadtteil Schönau verursacht. Wie die Polizei mitteilt, fuhr ein 36-jähriger Mann auf seinem Kleinkraftrad-Roller auf der Friedrich-Dürr-Straße in Richtung Lilienthalstraße. Er kam von der Fahrbahn ab und geriet in den Gegenverkehr. Dabei stieß er mit einem 30-jährigen Autofahrer zusammen. Der Roller-Fahrer, der keinen Helm trug, stürzte auf die Fahrbahn und verletzte sich leicht. Er wurde in eine Klinik gebracht. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 4000 Euro. Ein Alkoholtest des 36-Jährigen ergab einen Wert von über 2,2 Promille. Gegen ihn wird nun ermittelt. pol/mek

