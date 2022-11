Fahrer begeht Unfallflucht nach Kollision

Ein Unfall mit Fahrerflucht hat sich in der Nacht zum Sonntag in der Neckarstadt ereignet. Ein noch unbekannter Opel-Fahrer war gegen 2.40 Uhr auf der die Käfertaler Straße in Fahrtrichtung Alter Meßplatz unterwegs. An der Kreuzung Käfertaler Straße/Lange Rötterstraße kollidierte er mit dem BMW einer 23-Jährigen. Sie war von der Brückenstraße kommend, in Richtung Lange Rötterstraße gefahren.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Der Fahrer des Opel entfernte sich anschließend von der Unfallstelle, ohne seiner Warte- und Feststellungspflicht nachzukommen. Die 23-Jährige, sowie ihr Beifahrer, erlitten leichte Verletzungen und wurden in ein Krankenhaus gebracht. An ihrem Pkw entstand ein Sachschaden von rund 8000 Euro. Der Unfallverursacher ist etwa 1,80 Meter groß, 40 bis 50 Jahre alt, hat sehr kurzes Haar und eine kräftige Statur. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich beim Polizeirevier Neckarstadt, Telefon 0621/33010, zu melden. pol/mai