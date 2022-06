Fahrende Straßenbahn mit Bierflasche beworfen - Scheibe des Fahrerhauses durchschlagen

Mannheim. Eine bislang unbekannte Person hat am Mittwochabend in der Otto-Selz-Straße, auf Höhe der Bismarckstraße, eine Bierflasche gegen das Fahrerhaus einer fahrenden Straßenbahn der Linie 7 geworfen. Wie die Polizei mitteilte, durchschlug die Flasche die Scheibe. Der 45-jährige Straßenbahnfahrer wurde nicht getroffen. Weder er noch seine Fahrgäste wurden verletzt. Die Straßenbahn war gegen 19.50 Uhr aus Ludwigshafen kommend in Richtung Paradeplatz unterwegs. Der Sachschaden liegt bei etwa 1000 Euro. Die Polizei sucht nun nach Zeugen - unter anderem wegen gefährlichem Eingriffs in den Straßenverkehr. Diese werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0621 174-3310 zu melden.

