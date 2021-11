Fahrbahn gesperrt

In der Nacht von Freitag, 5., auf Samstag, 6. November, wird die Augustaanlage stadtauswärts komplett gesperrt. Die Bauarbeiten am neuen Radweg machten das nötig, so die Stadtverwaltung in einer Mitteilung vom Donnerstag. Wegen der Umgestaltung ist bislang bereits die rechte Fahrspur gesperrt, am Freitag um 22 Uhr kommt die linke hinzu. Samstagnacht um 4 Uhr wird sie für den Verkehr wieder freigegeben. In diesen sechs Stunden werden Leerrohre für die Ampelanlage von der Mittelinsel der Augustaanlage auf Höhe der Hausnummer 60 zum südlichen Gehweg hin verlegt. Eine Umleitungsstrecke über die Otto-Beck-Straße und die Seckenheimer Straße führt in Richtung Wilhelm-Varnholt-Allee. Die Fahrspuren stadteinwärts sind nicht betroffen. red/lok

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1