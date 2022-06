Fachleute zu Hypertonie

Fast zwei Drittel der über 65-Jährigen leiden unter Hypertonie, also Bluthochdruck – häufig, ohne es zu merken. Dabei kann unbehandelter Bluthochdruck zu schwerwiegenden Folgeerkrankungen wie Nierenversagen, Herzschwäche oder auch Schlaganfällen und Herzinfarkten führen. Die Universitätsmedizin Mannheim (UMM) informiert in ihrer Vortragsreihe „Medizin für Mannheim“ am Dienstag, 28. Juni, um 18.30 Uhr, über die aktuellsten Erkenntnisse bei der Diagnose und Behandlung der Hypertonie.

Professor Dr. Bernhard Krämer, Direktor der V. Medizinische Klinik referiert zu „Was ist Bluthochdruck?“. Dr. Maximilian Kittel, Oberarzt am Institut für Klinische Chemie, beschreibt die Aussagekraft von Laborwerten. Professor Dr. Steffen Diehl, Stellvertretender Direktor der Klinik für Radiologie und Nuklearmedizin, erklärt die Ursachenforschung mit Röntgen- und Kernspinuntersuchungen. Krämer wiederum geht auf Behandlungsmöglichkeiten ein. Wegen Corona-Vorsichtsmaßnahmen können nicht mehr als 40 Zuschauer vor Ort im Großen Hörsaal 01 teilnehmen. Daher werden bis 21. Juni die kostenfreien Tickets über das Internet verlost. Auf der Webseite gibt es auch einen kostenlosen Livestream. red/kur