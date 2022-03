Fachleute verpassen Fahrrädern eine Kennziffer

Mannheim. Für Donnerstag, 10. März, lädt der Allgemeine Deutsche Fahrradclub (ADFC) wieder zu einer Codier-Aktion ein. Zwischen 16 und 18 Uhr verpassen die Fachleute bei Radsport-Altig in der Uhlandstraße 12 in der Neckarstadt Fahrrädern wieder den unverwechselbaren Code, um Diebstähle zu verhindern – oder zumindest die Aufklärungsquote zu erhöhen. Der Code enthält verschlüsselte Angaben zu Namen und Adresse der Besitzer, die eine individuelle Zuordnung des Rades ermöglichen. Mitzubringen sind Personalausweis und Kaufbeleg mit der Rahmennummer. Ist kein Kaufbeleg vorhanden, kann eine eidesstattliche Erklärung abgegeben werden. Weitere Termine sind dann am Montag, 14. März, bei Pfaffenhuber Fahrradtechnik im Speckweg 179 in Käfertal und am Mittwoch, 16. März, bei Fahrrad-Kästle in der Ziethenstraße 29 in Feudenheim, der allerdings nur bei trockener Witterung, teilt der Mannheimer ADFC mit.

