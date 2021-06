Facebook-Reaktionen zu Knallgeräuschen am Vogelstangsee: „Mannheim – leben am Limit“

Mannheim. Laute Knallgeräusche beschäftigen die Anwohnerinnen und Anwohner am Vogelstangsee in Mannheim. Während die Polizei im Dunkeln tappt und noch keine Spur zu möglichen Verursachern hat, berichten Ohrenzeugen von explosionsartigen Geräuschen und vibrierenden Fenstern. Regelmäßig zwischen 3 und 4 Uhr soll es im Abstand von 30 bis 60 Minuten laut Klagen, wie ein Anwohner dieser Redaktion berichtet.

Damit ist er nicht alleine. Auch die Nutzer der „MM“-Facebook-Seite wissen über die Knallgeräusche zu berichten. „Oft Freitag auf Samstag in der Nacht. Circa 3.30 Uhr“, äußert sich Michael Donath zu den mysteriösen Geräuschen. Dass der oder die Täter aber keine Rücksicht auf Werktage oder Wochenenden nehmen, machte Katrin Quarg deutlich, die schreibt: „Bin heute Nacht dadurch auch aus dem Schlaf gerissen worden.“ Zum Glück habe sie Urlaub, erläuterte sie in einem weiteren Kommentar. Gerädert fühlte sie sich trotzdem.

Anke Lipp vernahm die Geräusche in der Nacht auf Dienstag, ebenso wie Quarg. Um 3.20 Uhr sei es gewesen,schreibt sie und führt aus: „Sieben Schüsse zu hören, davon bin ich aufgewacht, danach nochmal sieben.“ Stephanie Wolf hörte es ebenso knallen und mutmaßt: „Ich tippe auf Unterführung, irgendwo an der Bahnlinie. Diesmal scheint Jemand direkt weg gerannt zu sein und hat dabei laut gerufen.“ Lipp habe jedoch nur die Schüsse gehört.

Knallgeräusche auch in anderen Stadtteilen

Scheinbar sind die Anwohnerinnen und Anwohner des Vogelstangsees aber nicht alleine mit dem Phänomen. Auch in anderen Mannheimer Stadtteilen soll es immer wieder laut knallen. „Das haben wir in der unmittelbaren Nachbarschaft auch ständig“, berichtete David Schwöbel. Er tippt auf Polenböller, die „so ein paar Halbstarke“ werfen würden. Gleichzeitig betonte Schwöbel aber auch: „Wobei, wenn ich so darüber nachdenke, haben wir schon geraume Zeit unsere Ruhe… vielleicht sind die Täter weitergewandert?“ Um welchen Stadtteil es sich bei den Ausführungen von Schwöbel handelte, blieb unklar. Konkreter wurde da Nina Schollmeyer: „Haben wir in der Neckarstadt-West auch, meistens nachts zwischen 2 Uhr und 3.30 Uhr.“

Für andere Facebook-Nutzer wiederum scheint das Ganze weniger schlimm zu sein. Sie machten ihre Witze. Während Jana Rüst Sabrina Soodersooderanders fragte, was sie da so treibe, entgegnete Soodersooderanders glaubhaft, dass sie damit nichts zu tun habe. Prompt meldete sich Perri Perri Perri und „drohte“ Soodersooderanders: „Hände hoch!“ Auf den wohl nicht ganz ernst gemeinten Punkt brachte es wohl Flow W. Snej, der anmerkte: „Mannheim - leben am Limit.“

