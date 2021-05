Explosion im Keller einer Mannheimer Bankfiliale - Gebäude evakuiert

Mannheim. Eine Löschgasflasche ist am Montagmittag aus bislang unbekannter Ursache im Keller einer Bankfiliale in der Mannheimer Oststadt explodiert. Wie die Polizei mitteilte, löste gegen 13.40 Uhr der Brandalarm der Bankfiliale aus, das Gebäude in der Otto-Beck-Straße wurde vorsorglich evakuiert, rund 70 Personen mussten die Räumlichkeiten verlassen. Verletzt wurde niemand.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand ist die Löschgasflasche Bestandteil einer stillgelegten Löschanlage des Rechenzentrums. Ob das Gebäude beschädigt wurde, ist derzeit noch unbekannt. Ein Sachverständiger wurde nach Angaben der Polizei bereits informiert. Experten der Berufsfeuerwehr Mannheim suchen derzeit nach weiteren Schadstellen. Wann das Gebäude wieder betreten werden kann, ist derzeit noch nicht bekannt. Auch zur Schadenshöhe liegen noch keine Erkenntnisse vor.