Mannheimer Morgen Plus-Artikel Wohnungspolitik in Mannheim Experten aus anderen Städten sprechen bei Mannheimer Hearing zu Wohnen

Ob Ex-Direktor für Stadtentwicklung in München, Liegenschaftsleiter aus Ulm, Wohnsoziologen oder Stadtforscher: In einem Hearing diskutieren am Mittwoch Experten im Stadthaus. Zu Grund, Boden - und wie Wohnen bezahlbar bleibt.