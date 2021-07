Experte prüft auch Spundwand

Zustimmung zur Beauftragung des Gutachters Ronald Haselsteiner durch die Stadt Mannheim im Verfahren zur Sanierung des Rheindamms (wir berichteten) kommt von den Grünen, dem SPD-Landtagsabgeordneten Boris Weirauch und der Bürger-Interessengemeinschaft (BIG) Lindenhof.

Stadträtin Gabriele Baier (Grüne), erhofft sich von dem neuen Gutachten, „dass die Möglichkeiten einer Spundwand umfänglich geprüft und bewertet werden, um für den nötigen Hochwasserschutz möglichst viele Bäume erhalten zu können“. Ihre Kollegin Christina Eberle unterstreicht: „Wir Grüne werden uns bei diesem Vorhaben weiterhin für maximalen Baumerhalt bei maximalem Hochwasserschutz stark machen.“

Weirauch: „Gutes Signal“

Von einem „guten Signal in Richtung Stuttgart, dass die Stadt Mannheim ein unabhängiges Gutachten in Auftrag gibt und in diesem Zusammenhang ausdrücklich auch die Möglichkeit einer Spundwandlösung geprüft sehen möchte“, spricht der SPD-Landtagsabgeordnete Boris Weirauch und sieht „Fortschritte bei den Bemühungen, den von der Landesregierung geplanten Kahlschlag zu verhindern“.

Haselsteiner sei mit alternativen Sanierungsmethoden vertraut und vertrete grundsätzlich die Auffassung, dass Hochwasserschutz und Baumerhalt vereinbar sind, so die BIG Lindenhof auf ihrer Facebook-Seite. Die Personalie „entspricht auch der Forderung aus unserer Petition, mit der die Stadt unter anderem dazu aufgefordert wurde, einen Gutachter auch unseres Vertrauens zu beauftragen“, heißt es in dem Posting. Es werde zudem auch die von der BIG vorgeschlagene Hochwasserschutzwand in Überlegungen einbezogen.

