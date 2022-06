Experte erklärt im Technoseum Kindern das Thema Diversität

Mannheim. Endspurt ist im Technoseum während der Pfingstferien angesagt: Noch bis zum 19. Juni ist nach Angaben des Museums die große Ausstellung „Arbeit & Migration. Geschichten von hier“ zu sehen. Neben Führungen durch die Schau gebe es auch in der Dauerausstellung zahlreiche Angebote für Groß und Klein, so das Technoseum – von Fahrten mit der Feldbahn bis zu Vorführungen des Roboters YuMi, der mit den Besucherinnen und Besuchern Modellautos baut. Das Technoseum ist täglich von 9 bis 17 Uhr geöffnet.

Immer sonn- und feiertags lässt sich die Ausstellung „Arbeit & Migration“ bei Führungen erkunden: Um 12 Uhr startet eine Tour, die unter anderem die originale Eisdiele von der Schwäbischen Alb und die „Gastarbeiter“-Unterkunft bei Opel in Rüsselsheim ansteuert, um 13.30 Uhr findet diese Führung in einfacher Sprache statt. An diesem Dienstag, 7. Juni, um 17 Uhr kann man sich auch vom Laptop aus bei einer Online-Führung die Schau zeigen lassen; am Samstag, 11. Juni, um 14 Uhr wiederum wird der Rundgang auf Spanisch angeboten.

Darüber hinaus fährt samstags, sonntags sowie an Feiertagen die Feldbahn durch den Museumspark und nimmt große wie kleine Passagiere mit: Um 14 Uhr startet die erste Abfahrt vor dem Haupteingang. Neben regelmäßigen Vorführungen an der Dampfmaschine, der Druckwerkstatt und vom humanoiden Roboter Paul ist an den Wochenenden ab 14 Uhr auch die Münzpräge in Betrieb, an der die Besuchenden eigene Münzen prägen können.

Professor aus Jena

Die Aktionen sind im regulären Eintrittspreis mit inbegriffen – nur für die Kinder-Uni am Samstag, 11. Juni um 14 Uhr wird ein separater Eintritt erhoben. Zur Kinder-Uni lädt das Technoseum Acht- bis Zwölfjährige ein. Zu Gast ist Christoph Vatter, Professor an der Uni Jena.

Der Experte für interkulturelle Kommunikation bringe das abstrakte Thema Diversität kurzweilig und kindgerecht nahe, heißt es in der Ankündigung. Karten kosten pro Kind zwei Euro und können an der Museumskasse sowie unter www.reservix.de gekauft werden.