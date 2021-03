Ab April setzen die Reiss-Engelhorn-Museen bei der Aufarbeitung von Sammlungsgut aus kolonialer Vergangenheit auf einen Wissenschaftler aus Togo. Er soll als Volontär in den kommenden beiden Jahren Exponate aus Afrika digitalisieren und in einer Online-Datenbank öffentlich zugänglich machen. Im ersten Jahr zahlt das Land dafür 61 600 Euro, im zweiten Jahr hofft das Museum auf Unterstützung durch die Stadt. Wissenschaftsministerin Theresia Bauer sieht das Projekt als „positives Beispiel, wie das Land und die kommunalen Träger bei unserem gemeinsamen Ziel, die deutsche Kolonialvergangenheit angemessen aufzuarbeiten, zusammenwirken können“ und ermutigt andere Kommunen, dem Beispiel zu folgen.

Erst in Quarantäne

AdUnit urban-intext1

Wilfried Rosendahl, Generaldirektor der Reiss-Engelhorn-Museen, ist froh, dass sich in den – per Video geführten – Vorstellungsgesprächen ein Mann aus Togo durchgesetzt hat. „Damit haben wir jemand aus Afrika, also der Herkunftsgesellschaft – und das wollten wir immer, nämlich eine Zusammenarbeit mit den Herkunftsregionen, einen Austausch auf Augenhöhe“, so Rosendahl. Der 25-jährige Germanist und Kulturwissenschaftler habe „einen super Eindruck“ hinterlassen, arbeite derzeit an der Deutschen Botschaft in Togo, habe Fortbildungen im Auswärtigen Amt Berlin absolviert und sich bereits während seines Studiums an der Universität von Lomé mit den Themen Kolonialismus und Archivwesen auseinandergesetzt. Ehe er mit der Arbeit beginnen kann, muss er – wegen des Coronavirus – jedoch in Quarantäne.

Untersuchen soll er dann zwei Sammlungen der Reiss-Engelhorn-Museen, die beide einen direkten Bezug zu ehemaligen deutschen Kolonialgebieten haben und von denen die meisten Exponate in Depots lagern: Dabei handelt es sich um die Bumiller-Sammlung, mit über 1000 Objekten Grundstock der Ostafrika-Bestände mit einem Schwerpunkt auf der Kultur der Massai. Bumillers Frau hatte die Sammlung acht Jahre nach seinem Tod 1920 als Geschenk an die Stadt übergeben. Eine weitere Mannheimer Sammlung geht auf Geograf Franz Thorbecke zurück, der 1907/08 sowie 1911 bis 1913 Kamerun bereiste.