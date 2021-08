Experimente und Eiszeit für Kinder im Reiss-Engelhorn-Museum

Mannheim AdUnit Mobile_Pos2 AdUnit Content_1 Die Reiss-Engelhorn-Museen (REM) haben in ihrem Ferienprogramm für Kinder, das Ende August fortgesetzt wird, noch Plätze frei. Wie das Museum mitteilte, warten auf die Kinder eine Eiszeit-Reise sowie faszinierende Experimente.

Wie sehen Lego-Figuren aus, wenn man sie durchleuchtet? Vom 24. bis 27. August gibt es täglich Workshops zum Projekt „X-perimente – Das Unsichtbare sichtbar machen“. Mädchen und Jungen zwischen sechs und zehn Jahren experimentieren mit UV-Lampen, Infrarotkameras und Röntgenapparaten. Die Workshops, jeweils von 11 bis 12.30 Uhr, sind kostenfrei.

Außerdem laden die REM mit dem Waldhaus zu einem aufregenden Eiszeit-Abenteuer ein. Nach einem Besuch in der aktuellen Sonderausstellung „Eiszeit-Safari“ geht es im Waldhaus in Käfertal mit einem kreativen Naturprogramm weiter. Die Mädchen und Jungen probieren einen Feuerbohrer aus und schleudern Speere. Auf einem Pirschpfad lernen sie Spurenlesen und mehr über das Verhalten von Jägern im Wald. Jeden Tag ist eine unterschiedliche Altersgruppe an der Reihe: am 31. August Kinder mit sechs und sieben Jahren, am 1. September mit acht und neun Jahren sowie am 2. September mit zehn und elf Jahren. Das Angebot dauert jeweils von 10 bis 15 Uhr. Die Teilnahmegebühr beträgt fünf Euro.

Anmeldungen sind möglich über das Buchungsbüro unter Tel. 0621/293-3771 oder rem.buchungen @mannheim.de. red/cs

