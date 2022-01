Exklusive Führung

Der nächste Termin der Veranstaltungsreihe „Buga 23: Plattform“ widmet sich der Sonderausstellung „Eiszeit-Safari“ in den Reiss-Engelhorn-Museen. Neben Umwelt, Energie und Nahrungssicherung ist Klima schließlich eines der Leitthemen der Bundesgartenschau. Wilfried Rosendahl, Generaldirektor der Reiss-Engelhorn-Museen und einer der Initiatoren der Ausstellung, will bei einer Führung im Museum in D 5 unter dem Titel „Mannheim vor 40 000 Jahren. Auf den Spuren der Eiszeit” am Donnerstag, 27. Januar, um 17.30 Uhr zeigen, welche wichtige Rolle Mannheim in der Klima- und Umweltforschung historisch wie modern spielt – stammt doch mit Karl Friedrich Schimper der Begründer der Paläoklimatologie, also der Lehre vom Klima im Verlauf der Erdgeschichte, aus Mannheim. Rosendahl zeigt auch, wie das Leben in der Region vor 40 000 Jahren während der Eiszeit aussah. Wer teilnehmen will, muss sich auf der Internetseite der Bundesgartenschau anmelden: ww.buga23.de/veranstaltungen/plattform-01/. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. pwr

