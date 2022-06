Exhibitionist zeigt sich in Mannheim vorbeifahrender Autofahrerin - Zeugen gesucht

Mannheim. Die Polizei in Mannheim bittet um Hinweise zu einem Vorfall, der sich bereits am vergangenen Sonntag, 26. Juni, ereignet hat. Nach Angaben der Beamten hatte sich gegen 13.30 Uhr ein Exhibitionist mit herunter gelassener Hose und in eindeutiger Handlung einer im Auto vorbeifahrenden 42-jährigen Frau gezeigt. Der bislang Unbekannte hielt sich unterhalb der Carlo-Schmid-Brücke in der Nähe zur Fahrbahn der Abfahrt der B38a in Fahrtrichtung Mannheim-Feudenheim auf.

Der Mann wird von der Polizei wie folgt beschrieben: circa 60 Jahre alt, kräftige Statur, mit kurzen grauen Haaren und einem Dreitagebart. Bekleidet war der Mann mit einer dunkelgrauen Jogginghose. Der Oberkörper war unbekleidet. Zeugenwerden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0621/1744444 bei der Polizei zu melden.

