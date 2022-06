Exhibitionist entblößt sich in Mannheimer Straßenbahn - Zeugen gesucht

Mannheim. Ein bislang Unbekannter hat sich am Mittwochnachmittag, gegen 16.45 Uhr, in Mannheim in einer Straßenbahn der Linie 1 (Fahrtrichtung Rheinau) entblößt und sexuelle Handlungen an sich vorgenommen. Daraufhin wurde durch Fahrgäste die Polizei verständigt. In Höhe der Voltastraße stoppten die Beamten die Bahn und durchsuchten diese. Der Gesuchte konnte nicht angetroffen werden. Offenbar gelang es ihm, noch vor Eintreffen der Polizei, die Straßenbahn an einer bislang nicht bekannten Haltestelle zu verlassen.

Der Unbekannte wird laut Polizeiangaben wie folgt beschrieben: 1,80 Meter groß, 35 bis 40 Jahre alt, kurze Haare mit Stirnglatze, graue Sporthose mit auffallend vielen Taschen, graue Schuhe, blau-weiß-rot gestreiftes Polo-Shirt, dunkelblauer/grauer Rucksack. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0621/1744444 bei der Polizei zu melden.

