Exhibitionist belästigt zwei Frauen in der Mannheimer Innenstadt

Mannheim. Ein Exhibitionist hat in einer Parkanlage in der Mannheimer Innenstadt zwei Frauen belästigt. Diese meldeten den Unbekannten nach dem Vorfall am Sonntag gegen 15.40 Uhr in den „Lauerschen Gärten“ im Quadrat M6 der Polizei, teilte die Behörde am Montag mit. Der Mann habe sich zwischen Sträuchern aufgehalten und dabei sein entblößtes Geschlechtsteil angefasst. Dabei habe er Blickkontakt zu den jungen Frauen gesucht. Mit einem Fahrrad sei der Unbekannte anschließend geflüchtet.

Der Mann wurde von der Polizei in einem Alter zwischen 45 und 55 Jahren und einer Größe von 1,70 bis 1,80 Metern beschrieben. Er hatte graue Haare, die an den Seiten etwas länger waren und soll eine rötliche Haut und Wangen haben. Bekleidet war er mit einer dunklen Hose, einer schwarzen Jacke und einem hellen Oberteil. Er führte ein schwarz glänzendes Herrenfahrrad mit silbernem Lenker und schwarzen Griffen mit sich.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 0621/174-4444 entgegen.