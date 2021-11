Exhibitionist belästigt 18-Jährige in Mannheim-Rheinau – Polizei sucht nach Zeugen

Mannheim-Rheinau. Eine 18 Jahre alte Frau ist am Samstagvormittag von einem bislang unbekannten Exhibitionisten am Nordufer des Rheinauer Sees im Bereich des Tischtennis Platzes belästigt worden. Wie die Polizei mitteilte, soll der Unbekannte gegen 11.05 Uhr sexuelle Handlungen an sich vorgenommen und parallel dazu den Blickkontakt der 18-Jährigen gesucht haben. Anschließend soll der Mann in Richtung Frobeniusstraße geflüchtet sein.

Der Unbekannte wird wie folgt beschrieben: etwa 30 bis 40 Jahre alt, 170 cm bis 180 cm groß, heller Teint. Er war bekleidet mit einer schwarzen Mütze, schwarzer Trainingsjacke und schwarzer Hose.

Zeugen werden gebeten, sich an den Kriminaldauerdienst unter der Rufnummer 0621/174-44 44 zu wenden.