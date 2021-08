Ex-Minister hält Vortrag

Der Generalsekretär der FDP, Volker Wissing (Bild), kommt am Freitag, 20. August, zur Unterstützung des Bundestagskandidaten Konrad Stockmeier nach Mannheim. Um 18 Uhr spricht der aus der Südpfalz stammende Wissing bei der Caritas in B 5, 19a über liberale Industriepolitik im Spannungsfeld von Standortwettbewerb und Klimawandel. Für Arbeitsplätze, Wohlstand, Handel und Dienstleister in Mannheim sei es entscheidender Bedeutung, dass die Region ein attraktiver Industriestandort bleibe. Dann könnten Industrieunternehmen mit Innovationen adäquat auf den Klimawandel reagieren und ihn eindämmen. Für die Teilnahme an der Veranstaltung, die auch spontan möglich ist, gilt die 3G-Regel: Man muss getestet, genesen oder geimpft sein. cs

© FDP

Info: Anmeldung unter: fdp-mannheim.de/termine