Evangelische Heimstiftung übernimmt vier Pflegeheime in Mannheim

Mannheim. Die evangelische Kirche trennt sich in Mannheim von ihren vier Pflegeheimen – allerdings bleiben die Häuser „in der kirchlichen Familie“, wie es Dekan Ralph Hartmann formuliert. Ab 1. September gehören Thomas-Haus, Thomas-Carre, Zinzendorf-Haus und Unions-Haus zu der Evangelischen Heimstiftung.

Bereits 2014 hat die evangelische Kirche den traditionellen Kernbereich stationärer Altenpflege in eine GmbH überführt, um für finanzielle wie bauliche Herausforderungen besser gerüstet zu sein. Bei selbstkritischer Betrachtung, so Hartmann, sei in den letzten Jahre deutlich geworden, dass die Einbindung von Pflegeangeboten einen größeren Verbund erfordert. Bei der Suche nach einem starken Partner, der sich durch ein breite Palette samt Professionalität auszeichnet und dabei das gleiche Menschenbild vertritt, „da fiel uns die Evangelische Heimstiftung auf. Und die rief ich 2019 einfach an“. Schon bald habe festgestanden: „Das ist unser Wunschpartner!“ Ein von Anfang an spürbares Vertrauensverhältnis betont auch die Geschäftsführung der in Baden-Württemberg aktiven Heimstiftung mit Bernhard Schneider und Elke Eckardt an der Spitze.

Das gemeinnützige Unternehmen Evangelische Pflegedienste Die im Jahr 2014 gegründete gemeinnützige GmbH Evangelische Pflegedienste Mannheim, EPMA, betreibt die Seniorenheime Thomas-Haus (Neuhermsheim), Thomas-Carree (Neuostheim), Zinzendorf-Haus (Gartenstadt) und Unions-Haus (Käfertal). Seit 1952 besteht die Evangelische Heimstiftung, EHS, als gemeinnütziges Unternehmen mit 156 Einrichtungen, darunter das Seniorenzentrum „Rheinauer Tor“. Die Übernahme der Gesellschaftsanteile erfolgt zum 1. September 2021. Organisatorisch soll die EPMA als eigenständige Tochtergesellschaft in die EHS-Konzernstruktur eingegliedert werden. Die Geschäftsführung übernehmen Bernhard Schneider und Elke Eckhardt, Pflegedirektor für fünf evangelischen Pflegeheime wird Vladimir Turok. wam

Nach vielen Gesprächen wie auch wirtschaftlichen Analysen stehen die Eckpunkte für den Übernahmevertrag fest, der vor dem 1. September unterschrieben werden soll. Vorgesehen ist, dass die GmbH Evangelische Pflegedienste Mannheim, zu der vier Heime, 40 betreute Wohnungen, ein ambulanter Pflegedienst und eine Tagespflege gehören, als eigene Gesellschaft in die gemeinnützige Evangelische Heimstiftung eingebracht wird. Welche Gelder fließen – beispielsweise für Immobilien – darüber ist Stillschweigen vereinbart worden. Bernhard Schneider stellt klar: „Wir kaufen keine Pflegeheime, sondern übernehmen diese mit allen Werten, aber auch Verpflichtungen – ob Darlehen oder anstehende Investitionen.“

Und wie reagieren die 350 betroffenen Beschäftigten, die am gestrigen Dienstag informiert wurden, auf die Veränderungen? „Mit Verständnis, ja Aufbruchsstimmung “, erklärt Dekan Hartmann und führt aus, dass sämtliche Arbeitsverträge wie auch die jeweils gezahlten Tarife komplett übernommen werden. Und Heimstiftung-Geschäftsführer Schneider ergänzt, dass sich für Bewohner wie Geschäftspartner „an bestehenden Vertragsverhältnissen nichts ändern wird“.

Zukunftskonzept geplant

Im kommenden Jahr soll ein Zukunftskonzept für das bereits 1972 erbaute und 1982 erweiterte Thomas-Haus in Neuhermsheim entwickelt werden. Schon jetzt steht fest: Das Gebäude muss grundlegend saniert werden. Anfang 2022 soll in der Gartenstadt der Ersatzneubau für das ebenfalls in die Jahre gekommene Zinzendorf-Haus bezugsfertig sein – bis dahin will man ein Betriebskonzept festzurren. Ob das Unions-Haus in Käfertal umfassend modernisiert wird oder einen Neubau erhält, darüber dürfte in den nächsten Monaten diskutiert werden.

Wie die Geschäftsführung der Heimstiftung ankündigt, sollen noch in diesem Jahr die Abläufe der vier übernommenen Pflegeheime ausgeleuchtet werden, um 2022 den Eingliederungsprozess starten zu können. Auch wenn sich an Verträgen nichts ändere, so Schneider, müssten gleichwohl Abrechnungssysteme oder Einkaufsmodalitäten in Einklang gebracht werden.