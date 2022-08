Mannheim. Da innerhalb eines Werksgeländes in der Werfthallenstraße ein Gefahrengut ausgetreten ist, ist der Bereich rund um den Handelshafen für den Verkehr gesperrt. Wie die Polizei mitteilt, werden Anwohner im Bereich Mannheim-Jungbusch, Mannheim-Innenstadt und Mannheim-Neckarstadt West gebeten, Fenster und Türen geschlossen zu halten und die Gebäude nicht zu verlassen. Die Polizei evakuiert aktuell die direkt betroffenen Bereiche. Bewohner sollen auf die Lautsprecherdurchsagen achten. In den Stadtteilen kommt es zu einer Geruchsbelästigung.

Die aktuelle Lage begleiten wir in diesem Artikel.

19:35 Uhr: Feuerwehr mit Großaufgebot im Einsatz

Die Berufsfeuerwehr Mannheim ist mit einem Großaufgebot im Einsatz, um den Austritt des Flüssiggases zu stoppen, teilt die Stadt Mannheim mit. Den Angaben zufolge war zunächst eine 150 Meter hohe Rauchsäule zu sehen, die sich durch den Löscheinsatz zurückbilde.

19:05 Uhr: Einschränkungen im Fernverkehr der Deutschen Bahn

Der Einsatz hat Auswirkungen auf den Fernverkehr. Das teilte die Deutsche Bahn auf Twitter mit. Die Strecke zwischen Mannheim und Frankfurt (Main) Hbf und Frankfurt Flughafen sei gesperrt. Züge des Fernverkehrs werden umgeleitet und verspäten sich. Der Halt am Mannheimer Hauptbahnhof kann entfallen.

18:45: 90 Polizisten im Einsatz

Bislang ist die Anzahl der Menschen, die im Evakuierungs-Radius wohnen noch nicht klar. Im Einsatz sind derzeit 90 Polizisten. "Aber wir fordern weitere nach", so Norbert Schätzle, Polizeisprecher.

18:37 Uhr: Notruf freihalten

Die Polizei bittet darum, den Notruf für wirkliche Notfälle freizuhalten. Sie informiert auf Twitter und vor Ort per Lautsprecher. Informationen gibt es auch aktuell auf www.mannheim.de oder über das Bürgertelefon unter der Tel. 0621 293-6370.

18:30 Uhr: Giftwolke mit großem Ausmaß

In einem Radius von 1300 Metern ist das Gebiet abgesperrt, eine Evakuierung von innen nach außen läuft laut des Polizeisprechers vor Ort. Laut des Beamten soll die Innenstadt gemieden werden. Der Einsatz kann sich die ganze Nacht ziehen.

Verkehrschaos auf der Mannheimer Kurpfalzbrücke durch die Straßensperrungen in der Innenstadt, dem Jungbusch und der Neckarstadt. © Julius Prior

18:20 Uhr: Stoff ist explosiv

Der ausgetrettene Gefahrenstoff ist explosiv, ist reizend und greift die Schleimhäute an . Wie der Polizeisprecher unserem Redakteur vor Ort mitteilte, ist die Giftwolke aktuell gerade um die 150 Meter hoch. Eine Person wurde bisher leicht verletzt.

18:19 Uhr Auswirkungen in Ludwigshafen nur gering

In Ludwigshafen hat der Gefahrengutaustritt nur verkehrstechnische Auswirkungen, teilte ein Sprecher der Polizei auf Anfrage mit. Der Wind würde gut stehen, sodass die Behörde nicht davon ausgeht, Maßnahmen einleiten zu müssen. Die Polizei sei aber auf alles vorbereitet, so der Sprecher weiter.

18.10 Uhr: Massive Verkehrsbehinderungen in der Innenstadt

Aktuell sind der Parkring, der Luisenring und die Zufahrt zur Kurt-Schumacher-Brücke gesperrt. Autofahrer, die die Stadt verlassen möchten, werden gebeten, über die Augustanlage zu fahren. Zudem werden Autofahrer gebeten, das Stadtgebiet zu meiden.

Verkehrschaos auf dem Mannheimer durch die Straßensperrungen in der Innenstadt, dem Jungbusch und der Neckarstadt. © Julius Prior

17.50 Uhr: Sirenen zu hören

Zur Warnung der Bevölkerung löst die Stadt Mannheim die Sirenen aus. Gleichzeitig erscheint eine Warnmeldung auf der Seite der Stadt.

Video: Sirenen in Mannheim zu hören Aufgrund eines Gefahrgutaustritt im Mannheimer Stadtteil Jungbusch hat die Stadt Mannheim die Warnsirenen ausgelöst.

16.40 Uhr: Straßenbahnen und Buslinien betroffen

Auf Twitter teilte die rnv mit, welche Auswirkungen das Auslaufen des Gefahrenguts auf den Bahnverkehr hat. Die Straßensperrungen im Bereich Jungbusch haben Umleitungen der Buslinien 60, 65 sowie der Stadtbahnlinie 6/6A zur Folge. Es entfallen Haltestellen und es kommt zu Verspätungen. Die Linie 6 fährt laut rnv ab Berliner Platz über Schloss Mannheim und Abendakademie zum Tattersall.

15.30 Uhr: Verkehr von Sperrungen betroffen

Aufgrund der Windrichtung werden neben dem Bereich um den Handelshafen auch umliegende Brücken für den Verkehr gesperrt. Die Sperrung betrifft die Kurt-Schumacher-Brücke, die Neckarvorlandstraße sowie die Teufelsbrücke und alle weiteren Zufahrten zur Insel. Die Straßensperrung soll möglicherweise noch ausgeweitet werden.

Die Ausgangslage

Die Flüssigkeit, die gegen 15 Uhr ausgetreten ist, kann giftige und reizende Dämpfe entwickeln. Es handelt sich nach Angaben der Polizei um ein Flüssiggas, das auf dem Gelände lagerte. Es war eine große Rauchsäule zu sehen. Personen im nahegelegenen Bereich des Geschehens werden gebeten, diesen zu verlassen. Es kann zudem zu Behinderungen im Bahnverkehr kommen.

Gefahrgutaustritt im Hafengebiet Mannheim. © Priebe

Das Polizeipräsidium Mannheim sowie die Wasserschutzpolizei des Polizeipräsidiums Einsatz mit der Berufsfeuerwehr Mannheim befindet im Großeinsatz in der Werfthallenstraße. Auch ein Polizeihubschrauber ist vor Ort.

