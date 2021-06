Mit einem Jahr Verspätung beginnt an diesem Freitagabend die Fußball-Europameisterschaft. Doch trotz oder gerade wegen Corona scheint sich das Fußballfieber allgemein noch in Grenzen zu halten. Auf jeden Fall kann man sagen, dass in diesem Jahr vieles anders ist als bei vergleichbaren Turnieren vor der Pandemie. Im Folgenden die wichtigsten Fragen und Antworten.

?Wie bereiten sich Stadt

...