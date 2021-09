Essen vom Acker der Nachbarn - Veranstaltung zum Thema Mikrolandwirtschaft

Mannheim. Auf einem Acker des Vereins Mikrolandwirtschaft findet die nächste Veranstaltung der Reihe „Buga 23: Plattform“ statt. Sie widmet sich am Donnerstag, 30. September, um 18 Uhr der nachhaltigen Nahrungssicherung als eines von vier Leitthemen der im Jahr 2023 im Luisenpark und auf dem Spinelli-Gelände geplanten Gartenschau. Unter dem Titel „Mikrolandwirtschaft – Vom Acker nebenan auf den Tisch“ will Michael Schnellbach, Geschäftsführer der Bundesgartenschau, mit Fachleuten dazu ins Gespräch kommen und konkrete Ideen entwickeln, wie beispielsweise in der Stadt neue Flächen für die Erzeugung von Nahrungsmitteln gewonnen werden können und wie man innovativ Lebensmittel im heimischen Garten anbauen kann.

Ein Gesprächspartner dazu ist Bertram Fischer, Vorstandsmitglied des Mannheimer Vereins Mikro Landwirtschaft – gemeinschaftlicher Gemüseanbau e.V., der eine engere Verbindung zwischen Landwirtschaft und Stadtbewohnern aufbauen will und schon einige Felder in Mannheimer Vororten betreibt. Dazu gehört auch Urban Farming, also größer angelegte landwirtschaftliche Flächen auf Brachen oder Dächern, um Produkte für eine größere Bevölkerungszahl anzubauen.

Zudem nimmt an der Veranstaltung Theresia Kiefer teil, Kuratorin des Wilhelm-Hack-Museums, verantwortlich für den Hack-MuseumsgARTen. Michael Dester, Co-Inhaber Kombüse Mannheim und Hausboot Ludwigshafen, kommt mit dem Kitchen-Bike und bietet Überraschendes aus regionalen Lebensmitteln aus dem Topf an. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Eine genaue Wegbeschreibung gibt es nach Anmeldung per Mail an buga2023@mannheim.de.