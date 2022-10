ESA-Astronaut referiert im Planetarium

Kein anderer Beruf ist von so viel Faszination und dem Hauch von Abenteuer umgeben, wie der des Astronauten. Wenn Hans Wilhelm Schlegel, Astronaut der Europäischen Weltraumbehörde ESA, am 26. Oktober um 19.30 im Kuppelsaal des Planetarium Mannheim über das Leben und Arbeiten in der Schwerelosigkeit, hoch über dem Planeten Erde, sprechen wird, sind daher strahlende Augen garantiert.

Der gebürtige Deutsche aus Bergisch Gladbach wird über seine beiden Flüge ins All sprechen: Am 26. April 1993 startete er zum ersten Mal für zehn Tage in den Weltraum. An Bord des Space-Shuttles Columbia führte er Experimente in Schwerelosigkeit durch. Seinen zweiten Flug machte er 2008, der in für zwölf Tage auf die Internationale Raumstation ISS führte. Im Anschluss an den Vortrag gibt es die die Möglichkeit für viele spannende Fragen und natürlich auch für Autogramme. Tickets gibt es online oder an der Tageskasse für 6 Euro. red