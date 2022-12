Es gibt noch freie Plätze

Skiurlaub mit dem „MM“. Mit der MeinMorgen-Card geht es im Dezember, Januar und März zum Skifahren in die Berge nach Österreich oder in die Schweiz. Für das „Snow Happening“ im Robinson Club Amadé im Dezember sind die meisten Buchungen schon vergeben. Vom 11. bis 17. Dezember sind die Teilnehmer im Ski-Ressort untergebracht. Mehrere freie Plätze bieten wiederum noch der Robinson Club Arosa (14. bis 21. Januar 2023) und der Robinson Club Zürs (19. bis 25. März 2023).

Alle Reisen beinhalten einen Skipass für fünf Tage und einen Skikurs, der sich an Anfänger und Fortgeschrittene richtet. „Und das nicht nur für Skifahrer, sondern auch für Snowboarden, Langlauf oder Skiwandern“, berichtet Mitorganisator Gregor Spachmann. Wer möchte, könne mit dem Skipass auch nur zum Besuch der Hütten auf den Berg fahren. Wintersportler erwartet dort rund 700 Kilometer Pistenstrecke, so Spachmann.

Besondere Programmpunkte

Wer den Winterurlaub lieber abseits der Pisten verbringen möchte, auch für den gebe es genügend Programmangebote. Jedes Ski-Ressort bietet laut Spachmann auch Wellness und kulinarische Angebote. „Außerdem kann man auch Zeit mit der Gruppe verbringen, wenn man das möchte.“ So könnten die Gäste untereinander Kontakte knüpfen, wenn sie Inhaber der MeinMorgen-Card sind und aus der gleichen Region kommen. „Das vereinfacht vielleicht das Kennenlernen“, findet Spachmann.

Außerdem gibt es ein Programm des Veranstalters, darunter eine Silent Disco, bei der mit Kopfhörern gefeiert werde. Die Hotels bieten zusätzlich Vollpension. Und noch eine Besonderheit gibt es: „Premium-Karten-Inhaber werden am Anreisetag persönlich vom Clubchef an der Bar mit einem Begrüßungscocktail empfangen“, heißt es auf der Webseite. Dort finden Interessierte weitere Infos: bit.ly/3OxxV0K. vs