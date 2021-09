Es fehlt der Aufschrei

Wer begreifen will, woher die neuen Strömungen von Judenhass und offen zur Schau getragenem Antizionismus kommen, sollte sich die Ergebnisse der jüngsten Studie der Universität Bielefeld zu Gemüte führen. In gleich mehreren Statistiken legen die Forscher des Zentrums für Prävention und Intervention im Jugendalter dar, wie Gangsta-Rap, Filterblasen und seit Jahrhunderten tradierte Klischees in Kombination in einem modern gewordenen Antisemitismus zusammenfließen, der von Stars, Politikern und Influencern befeuert wird, fortwährend wächst und so vor allem die junge Generation zunehmend infiziert. 63,5 Prozent, das zeigt die Befragung, äußern sich heute „sehr“ oder „etwas“ antisemitisch.

Brandgefährlich sind solche Werte aus gleich zwei Gründen. Zum einen, weil es Massen an jungen Mitläufern gab, die einer pro-palästinensischen Kundgebung im Mannheim im Mai mitunter unreflektiert ihren Zuspruch schenkten, obwohl sie von Parolen radikaler Fundamentalisten geprägt war. Das Ende der Versammlung mit Gewalt, Eskalation und Polizeieinsatz wird noch lange im Gedächtnis bleiben. Zum anderen – und das wiegt vielleicht noch schwerer – sind all die, die sich auf dem Boden einer demokratischen Offenheit sehen, noch immer viel zu stumm und selbstsicher. Die jüngste Begehung der Mannheimer Synagoge hat gezeigt, dass es nicht nur mehr Vorfälle am Gebäude selbst gibt – auch unter den Gläubigen geht die Angst um. Statt Präventionsarbeit deshalb massiv zu stärken, muss sich der Antisemitismusbeauftragte des Landes, Michael Blume, gegen geplante Budgetkürzungen zur Wehr setzen, hängt es am Engagement einzelner Lehrer, ob pädagogische Projekte wie die von Ben Salomo Gehör finden, wird die klare Kante gegen Antisemitismus schlichtweg zur Kür stilisiert.

Zwar ist die Quadratestadt mit der Mannheimer Erklärung schon deutlich weiter als andere Kommunen im Land, doch auch hier wartet man auf systematische und konstante Präventionsstrukturen bislang vergeblich. Das liegt auch an Verbänden und Strukturen. Dass etwa die Ditib-Gemeinde dieser Stadt es nicht für nötig befindet, sich zu massiven Vorwürfen von jüdischen Verantwortlichen auf Medienanfrage zu äußern, spricht Bände. Die schweigsame Mehrheit muss erwachen – und das schnell, laut und mit vereinten Kräften. Alles andere könnte sich schon bald bitter rächen.