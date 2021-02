Der ehemalige Obdachlose und Buchautor Richard Brox hätte es gut gefunden, wenn bei dem letzten Pressegespräch der Caritas zum Thema Wohnungslosenhilfe in der Corona-Pandemie (wir berichteten) auch Betroffene, sprich Obdachlose, eingeladen gewesen wären. Brox hatte kürzlich in einem Beitrag für diese Redaktion kritisiert, die Anlaufstellen für Obdachlose seien „nur vermindert erreichbar“. Er ist außerdem der Ansicht, in Mannheim fehlten „der Wille und die Einigkeit zur flächendeckenden Unterstützung“ von Obdachlosen. „Ich frage mich, ob er in letzter Zeit überhaupt mal in Mannheim war“, hatte Caritas-Vorstandsvorsitzende Regina Hertlein dazu gesagt. Brox’ Vorwurf, sei wie ein „Schlag ins Gesicht gewesen. Die Tagesstätte in D 6 sei fast immer offen gewesen.

AdUnit urban-intext1

Brox – er lebt nun in Köln – bekräftigte, dass er durch seine regelmäßigen Besuche in Mannheim mit allem in seiner Heimatstadt eng verbunden sei. Die eigentlich gute Arbeit der Caritas für Wohnungslose und auch die wertvollen Angebote der Stadt schätze er eigentlich. „Dennoch bleiben Defizite“, sagt Brox. Zum Beispiel habe es in diesem Winter an sehr vielen Orten in Deutschland Öffnungen von leerstehenden Hotels für Obdachlose gegeben – in Mannheim jedoch nicht. stp/imo