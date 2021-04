Erzieherinnen fast durch

Bei zwei Sonderaktionen in der Maimarkthalle sind gezielt Erzieherinnen geimpft worden. Damit hätten fast alle Impfbereiten aus dieser Berufsgruppe nun ein Impfangebot bekommen, so die Stadt am Mittwoch. Unser Bild zeigt Yasmin Schäfer, Leiterin der Kinderkrippe „Werner Nagel“ in Sandhofen, bei einem Pressetermin in der Maimarkthalle mit dem medizinischen Leiter Christoph Klein. Ursprünglich hätte sie sich nicht impfen lassen wollen, sagt die Erzieherin. Nach längerem Überlegen habe sie sich aber umentschieden und sei sich nun sicher: „Ich will, dass das Ganze aufhört.“ sma (Bild: Christoph Blüthner)

