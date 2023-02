Erweitertes Angebot bei Grünschnitt

Die Stadt Mannheim kommt den Gartenbesitzern entgegen, die am Wochenende größere Mengen Baum- und Strauchschnitt entsorgen möchten: An den Samstagen, 4., 11., 18. und 25. März, schließt der Kompostplatz der städtischen ABG Abfallbeseitigungsgesellschaft mbH auf der Friesenheimer Insel nicht wie üblich um 13 Uhr, sondern ist von 7.30 bis 12 Uhr und von 12.30 bis 16 Uhr geöffnet. Auch auf dem Recyclinghof Im Morchhof auf der Mallau kann Grünschnitt von Montag bis Samstag in der Zeit von 8 bis 16 Uhr angeliefert werden.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Als eine weitere Maßnahme wird die Biotonne von Anfang März bis einschließlich Oktober wöchentlich geleert. Die Biotonne ist für alle Haushalte kostenlos und wird seit 2022 ab März wöchentlich geleert. Dies hat laut städtischer Mitteilung den Anreiz, eine kostenlose Biotonne beim Stadtraumservice zu bestellen, deutlich erhöht. Die Anzahl ist seit der Einführung der kostenlosen Biotonne seit Anfang 2021 um fast 6000 Stück auf 25 500 aufgestellte Behälter gestiegen.

Keine Straßensammlung mehr

Mit der Einführung der kostenlosen Biotonne gingen die Sammelmengen bei Grünschnitt vor allem im Frühjahr stark zurück. Wurden im Frühjahr 2021 noch über 220 Tonnen Grünschnitt eingesammelt, lag die Menge ein Jahr später nur noch bei der Hälfte. Aufgrund dieser sinkenden Mengen, der steigenden Anschlussquote bei der Biotonne sowie der zunehmenden Leerfahrten der Abfallwirtschaft führt die Stadt im Frühjahr 2023 keine Straßensammlung der Grünabfälle mehr durch.

Mehr zum Thema Stadt Erweiterte Öffnungszeiten beim Kompostplatz und wöchentliche Leerung der Biotonne in Mannheim Mehr erfahren Neue Kurse Nach der Schulung den Nachbarn aktiv helfen Mehr erfahren

Die Stadt bittet ihre Kunden, den Grünschnitt kleinzuschneiden und gegebenenfalls über mehrere Wochen hinweg in der Biotonne zu entsorgen. Oder diesen auf dem Recyclinghof Im Morchhof und der Kompostierungsanlage auf der Friesenheimer Insel abzugeben. red