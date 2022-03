Erwachsene lernen das Radfahren

Die Radfahrschule Rhein-Neckar bietet im Rudi & Willi Altig-Radstadion im Herzogenried erneut Radfahrkurse für Erwachsene an. Insgesamt werden drei Blöcke für jeweils zehn Personen bis zum Sommer ausgerichtet. Die 180 Euro Teilnahmegebühr werden von der Stadt gefördert, so dass Teilnehmende einen Eigenanteil von 30 Euro bezahlen müssen. Der erste Kursblock geht vom 21. März bis zum 1. April.

Die Trainingseinheiten finden an zehn aufeinanderfolgenden Tagen jeweils montags bis freitags von 15 bis 17 Uhr statt. Übungen – zunächst mit Tretrollern – schaffen die Grundlagen für sicheres und entspanntes Radfahren. Den Teilnehmenden werden Fahrräder und Roller vor Ort gestellt und auch nach dem Kurs erhalten sie Leihräder, um weiter üben zu können. Außerdem werden im Anschluss an den Kurs Radpatenschaften vermittelt, so dass Kontakte zu erfahrenen Radfahrerinnen und Radfahrern entstehen.

Zwei weitere Kursblöcke

Bei Bedarf gibt es während der Kurse eine Kinderbetreuung und auch ältere Kinder oder Jugendliche können nach Absprache teilnehmen. Die Trainingseinheiten sollen das soziale Miteinander sowie die Integration in Mannheim fördern und werden kontinuierlich weiterentwickelt. Insgesamt soll somit ein möglichst leichter Einstieg in das Radfahren geschaffen werden. In den Kursen lernen Teilnehmerinnen und Teilnehmer nicht nur das Radfahren. Gesundheits- und Bewegungsförderung, Teilhabe sowie Selbstwirksamkeitserfahrungen spielen ebenfalls eine wichtige Rolle. Die weiteren Kursblöcke werden vom 2. bis 13. Mai und vom 20. Juni bis 1. Juli angeboten. Anmeldungen und Rückfragen nimmt Kursleiter Conny Heinz Kraft entgegen unter 0621/976 60 93 oder radfahrschule-rhein-neckar@online.de. red/lok

