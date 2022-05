Mannheim. Am Samstag erlebte der Maimarkt seinen bisher stärksten Tag. 26 000 zahlende Besucher und damit erstmals mehr als 20 000 an einem Tag passierten die Tore zum Mühlfeld. Damit verzeichnet der Maimarkt 143 000 Besucher nach acht von elf Messetagen. Auch am Sonntag ist mit starkem Besuch zu rechnen - schon zehn Minuten vor der regulären Öffnung der Tore um 9 Uhr war der Vorplatz des Haupteingangs komplett mit dicht beieinander stehenden Menschen gefüllt.

