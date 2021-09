Erster Schultag mit bunter Maske und Tüte

Im Pausenhof ohne, im Schulgebäude mit Maske: Für die neuen Erstklässler an der Gerhart-Hauptmann-Schule auf der Rheinau ist der erste Schultag auch mit Maske ein besonderer Tag. Bei der Einschulung am vergangenen Samstag waren nicht nur die Kleider festlich: Auch die ein oder andere Maske war bunt oder mit Muster versehen – oder sogar farblich abgestimmt zum pinkfarbenen Schulranzen samt Schultüte. Wegen der Pandemie werden die drei ersten Klassen hier einzeln und getrennt voneinander an drei Terminen eingeschult. Bei der Begrüßung dieser Erstklässler im Pausenhof durften die Kleinen den Atemschutz im Freien abnehmen. Darunter kamen strahlende Gesichter zum Vorschein. Nach der Begrüßung konnten es die Erstklässler dann aber kaum abwarten: Schultasche aufsetzen, Masken an und Schultüte in die Hand genommen geht es auf den Weg ins neue Klassenzimmer. lia (Bild: Christoph Blüthner)

