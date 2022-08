Erster Coworking-Space öffnet im Mannheimer Hauptbahnhof

18 Arbeitsplätze stehen zur Verfügung. Außerdem gibt es Meetingräume und Telefonboxen. Die Deutsche Bahn (DB) öffnet auf 190 Quadratmetern im Obergeschoss des Mannheimer Hauptbahnhofs einen Coworking-Bereich. Die Arbeitsplätze seien laut DB per App buchbar. „Wer einen längerfristigen Arbeitsplatz sucht, kann ein Büro auf Monatsbasis mieten“, kündigt die DB an.

Mit dem Coworking-Space „everyworks“ möchte die DB Bahnhöfe attraktiver machen. Der Mannheimer Hauptbahnhof eigne sich als hoch frequentierte Mobilitätsdrehscheibe zwischen Baden-Württemberg, Hessen und Rheinland-Pfalz ist dafür als idealer Standort. „Perspektivisch wollen wir ‚everyworks’ an weiteren Stationen in Baden-Württemberg sowie bundesweit anbieten“, so Michael Eckenweber, Leiter Smart City von DB Station&Service AG.

Der Coworking-Space bietet Platz zum Arbeiten zwischen Zugreisen. © DB

App zur Buchung nutzen

Und so funktioniert es: Die App zum Einbuchen der Plätze steht kostenlos zum Herunterladen in den gängigen Stores zur Verfügung. Nach erfolgreicher Registrierung kann ein Minute Seat, ein Meetingraum oder eine der drei Telefonboxen gebucht werden. Der Minute Seat kostet 16 Cent pro Minute. Außerdem gibt es einen Tagespass für 39 Euro. Der Meetingraum kann für 39 Euro pro Stunde gebucht werden und ist mit einem Bildschirm und Whiteboard ausgestattet. Auf der gesamten Fläche steht WLAN zur Verfügung. Kaffee, Tee und Wasser sind während des Aufenthalts inklusive. Der Eingang befindet sich im Erdgeschoss neben der DB Info.

Der Arbeitsbereich hat für Mieter des Büros rund um die Uhr geöffnet, die Minute Seats können von 8.30 bis 18 Uhr gebucht werden.