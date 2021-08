Erster Akt: Borelly-Grotte wird zugeschüttet

Der Anfang vom Ende: Am Wochenende haben Bauarbeiter begonnen, die Kaiserring-Passage am Hauptbahnhof zuzuschütten. Schichten aus Beton und Schotter werden nun an insgesamt vier Wochenenden in die Borelly-Grotte gekippt. Grund für die Arbeiten ist der Straßenbahnverkehr rund um den Hauptbahnhof (wir berichteten). Auf dem Vorplatz soll ab dem kommenden Frühjahr ein vierter Bahnsteig entstehen. Dass die ehemalige unterirdische Einkaufsmeile nun zugeschüttet wird, soll für Stabilität sorgen. Die Kaiserpassage wurde ab 1961 gebaut. Eröffnet wurde sie ein Jahr später. Der Bau der Grotte hat 3,1 Millionen Mark (rund 1,5 Millionen Euro) gekostet. Sie ist ungefähr 1300 Quadratmeter groß. In den Jahren vor der Schließung im September 2016 spielte wachsende Kriminalität rund um den Hauptbahnhof und die Passage eine Rolle. 2010 wurden dort 264 Straftaten registriert, 2014 waren es 728 Straftaten. ham/lok

