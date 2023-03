Erste Fälle von Vogelgrippe

In Mannheim sind mehrere Lachmöwen im Handelshafen tot aufgefunden worden, wie die Stadt mitgeteilt hat. Die Möwen sind laut Laboruntersuchung an der Vogelgrippe gestorben, eine hochansteckende meist tödliche Viruserkrankung von Vögel. Beim Hausgeflügel erkranken oft Hühner und Puten, Tauben und Singvögel sind kaum empfänglich für die Geflügelpest. Laut Stadt müssen deshalb nun Geflügelhalter in bestimmten Gebieten ihre Tiere in geschlossenen Ställen, Volieren oder Schutzvorrichtungen halten. Eine Allgemeinverfügung ist am Freitag, 10. März, in Kraft getreten und gilt bis 16. April.

Um die Verschleppung über Futter, Geräte und Schuhwerk im Stadtgebiet zu verhindern, gibt es eine Aufstallungspflicht für Geflügel in rhein- und neckarnahen Stadtteilen sowie verstärkte Hygiene- und Reinigungsmaßnahmen. Das Influenza-A-Virus ist zwar auf den Menschen übertragbar, gefährdet seien laut Robert Koch-Institut nur Menschen mit sehr engem Kontakt zu infizierten Vögeln. Selbst dann sei das Risiko einer Infektion sehr gering. In Deutschland gibt es bisher keinen Fall von Vogelgrippe am Menschen. Der Verzehr von Geflügelprodukten und Eiern ist unbedenklich. Hunde und Katzen können nicht erkranken. Tierkadaver sollten trotzdem weder berührt noch entfernt werden. Die Stadt bittet, verendete oder kranke wildlebende Vögel direkt per E-Mail an veterinaerdienst@mannheim.de zu melden. red/tbö